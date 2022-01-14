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Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

14.01.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın lise eğitimi sürecinden itibaren örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında adli işlem yapılan örgüt üyelerinin ByLock yazışmalarında adının geçtiğini belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun da belirlendiğini belirterek, S.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık S.A, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum." diyen S.A, beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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