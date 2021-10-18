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Adana'da FETÖ sanığı eski yüzbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

18.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski yüzbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski yüzbaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yüzbaşı rütbesiyle görev yapmaktayken görevden alınan tutuksuz sanık H.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, H.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.Ç, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Mahrem imamlarla görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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