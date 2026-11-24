İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

Soruşturma dosyasına giren şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla verdiği beyanlar, gizli tanık anlatımları ile ele geçirilen cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi inceleme raporları doğrultusunda yeni delillere ulaşıldı. Elde edilen bulgular neticesinde uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde şüphe oluşması üzerine savcılık harekete geçti.

ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Savcılık talimatıyla soruşturma kapsamında tespit edilen ve aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır gibi isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır