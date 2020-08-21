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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 21.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 2 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.D. ve F.K. ile avukatları katıldı.

Sanık S.D. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.D'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, S.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, F.K'nin ise beraatine karar verdi.

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