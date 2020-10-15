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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 15.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza alan eski polis koleji öğrencisi hakkında, sınav sorularını örgüt üyelerinden aldığı gerekçesiyle "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" iddiasından da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis koleji öğrencisi sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık A.T.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığı, örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, A.T.A'nın 2011 yılındaki polis koleji sınav sorularını FETÖ üyelerinden alarak koleje girdiğini belirterek, sanık hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan da Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş sundu.

Sanık A.T.A, hakkındaki suçlamaları reddederek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca A.T.A hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan da Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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