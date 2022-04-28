Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında O.İ'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık O.İ. ise iddiaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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