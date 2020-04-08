YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi

ADANA HABERLERİ  | 08.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen tutuksuz 4 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz eski teğmen R.Y. ve eski astsubaylar A.Ö, A.A. ile G.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından eski askerler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasındaki şüphelilerin, örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu ve gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih ettikleri iddianamede yer aldı.

İddianamede, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen eski askerlerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana ankesör soruşturması eski asker İddianame sabit hat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Adana Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Narenciye üreticisi umutlu

Narenciye üreticisi umutlu

Geleceğin yazarlarına ödülleri verildi

Geleceğin yazarlarına ödülleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.