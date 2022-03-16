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Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 7,5 yıl hapis

16.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 7,5 yıl hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Ö.Ş. yer almadı, avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla "bölge talebe mesulü" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın kod isim kullandığını, örgüt üyelerinin cep telefonuna ByLock ve Kakao Talk programları yüklediğini, FETÖ elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ifade ederek, Ö.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkilim ByLock programını kullanmamıştır. Tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Ö.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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