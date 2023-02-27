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Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis

27.02.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, çözümlenen ByLock yazışmalarında kendisinden "abi" olarak bahsedildiğini, "mahrem imamların" talimatıyla kod adı kullanarak en son "ev abiliği" yaptığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Sanığın FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan kurumlarda örgüt içi tayine tabi tutulduğunu, 2015 yılında yurt müdürü olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğunu ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan bazı zanlılarla görüşme kaydının bulunduğunu da aktaran savcı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılmasını, tutukluluğunun da devamını talep etti.

Sanık Y.Ö. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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