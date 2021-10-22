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Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 15 yıla kadar hapis istemi

22.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz A.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık A.S. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık S.Ç'nin ifadelerine yer verildi.

A.S. ile FETÖ'ye ait yurtta birlikte kaldıklarını belirten tanık, "A.S. bu öğrenci yurdunun bir dönem müdür yardımcılığını yaptı. Sonrasında 'abla' sıfatıyla yurt içerisindeki örgütsel sohbet toplantılarını organize ediyordu. Kendisi yurttaki oda ablalarının üstü konumundaydı." ifadesini kullandı.

İddianamede, A.S'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve buradan örgütsel mesajlaşmalar yaptığı belirtildi.

A.S'nin örgüte ait yurtta müdür yardımcısı ve son olarak "mahrem abla" sıfatıyla sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı da iddianamede anlatıldı.

İddianamede, A.S'nin örgütsel talimatlara göre hareket ettiği, FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği kaydedilerek sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık A.S. ise iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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