Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri okul öğrencisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, E.Y, Ü.B, E.P ve O.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğunun tespit edilmesi ve sanıklara ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.P. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.