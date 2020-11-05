YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava

ADANA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri okul öğrencisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, E.Y, Ü.B, E.P ve O.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğunun tespit edilmesi ve sanıklara ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.P. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan E.P, "Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibatım yoktur. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY ile bağlantılarının olmadığını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Adana Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:27
İkindi
15:19
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Anıl Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Adanaspor, Kamerunlu Hessemb'i transfer etti
Adanaspor, Kamerunlu Hessemb'i transfer etti
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.