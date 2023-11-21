YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

21.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık S.D. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, sohbet toplantısı düzenlediğini ve söz konusu terör örgütü üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod isim kullandığını, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının bulunduğunu ve hakkında somut teşhise dayalı tanık beyanlarının olduğunu anlatarak, S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık S.D, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumu bulunmadığını ileri sürerek, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildiNemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi
Yunusemre kendi elektriğini üretecekYunusemre kendi elektriğini üretecek
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:29
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:51

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Huzurevleri eczanesi
Cukurova
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Farsak eczanesi
Ceyhan
Doğuş eczanesi
Seyhan
Nazli eczanesi
Seyhan
Kahyalar eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.