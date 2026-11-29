Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Rafael Leao'nun dönüşü beklenenden daha uzun sürecek. Tedavisini Katar'da sürdüren Portekizli futbolcunun ligin ilk yarısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

AMEDSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Amedspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

27 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından tedavi sürecini Katar'da sürdürmeye başlamıştı. İlk etapta 8 Aralık'ta AEK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmesi beklenen Leao'nun sahalara dönüş planı değişti.

İLK YARIYI KAPATTI

Portekizli yıldızın sakatlığının tahmin edilenden daha ciddi olduğu ve bu nedenle ligin ilk yarısında forma giyemeyeceği belirtildi. Böylece Galatasaray, Leao'dan ilk yarının kalan bölümünde yararlanamayacak.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'a dönmesi ve çalışmalarına bireysel antrenmanlarla başlaması bekleniyor.

DÖNÜŞ MAÇI...

Rafael Leao'nun sahalara dönüşü için belirlenen hedef tarih de belli oldu. Portekizli oyuncunun, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 17 Ocak 2027'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rafael Leao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı ekipte hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Portekizli futbolcu, sakatlığı nedeniyle bir süre daha takımını yalnız bırakacak.