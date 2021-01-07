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Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 07.01.2021 15:23 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla çalışma yaptı.

Ekipler, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan A.Ü'nün Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde zeytin bahçesine gelip gittiği tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde A.Ü'yü zeytin bahçesinden Kozan ilçesine dönerken yakaladı.

A.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

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