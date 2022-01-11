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Adana'da FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

11.01.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Mahkemede ilk olarak tanık sıfatıyla beyanı alınan A.K, "Ben İskenderun'da FETÖ'ye ait okulda öğretmenlik yaptım. Bu okulun müdür yardımcılığını N.K. yapıyordu. 2015 genel seçimlerinden önce N.K. bizim eve geldi. Seçim zamanı mevcut iktidar partisine oy vermememizi, başka partilere oy vermemizi istedi. Ben bu talebi geri çevirdim." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan sanık N.K. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Aleyhe olan tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Mahrem imamlarla bağlantım yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki delil durumu, sanığın üzerine atılın suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak N.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılın suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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