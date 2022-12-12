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Adana'da FETÖ'ye eleman temini iddiasına 6 yıl 3 ay hapis

12.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık A.I. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüte eleman temin etmek amacıyla kurulan hücre evlerinde FETÖ'ye öğrenci kazandırdığını, eylemlerine 2017-2019 yıllarında da devam ettiğini ve il finansçısının talimatıyla banka hesabına örgütsel amaçla para yatırıldığını belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ'nün örgütsel toplantılarına katıldığını ve haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu bildirerek, A.I'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

A.I. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir görev yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, A.I'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devamına da hükmetti.

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