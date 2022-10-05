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Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

05.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir sürücü park ettiği tırın freninin boşalması sonucu ezilerek yaşamını yitirdi.

Mustafa Tozkoparan (62), D-400 kara yolu Yakapınar mevkisindeki dinlenme tesisine aracını park ettikten sonra yürümeye başladı.

Freninin boşalması sonucu hareket eden tır, önünde yürüyen Tozkoparan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tozkoparan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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