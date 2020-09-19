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Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 19.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş yaptırdığı ve fuhşa zemin hazırladığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bazı kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. İlçe dışında olduğu belirlenen diğer şüpheli ise Ordu'da yakalanarak Ceyhan'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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