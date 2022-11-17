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Adana'da gaspçı oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

17.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki arkadaştan birinin cep telefonunu gasbettikleri, diğerine de marketten zorla alışveriş yaptırdıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan Ö.A. (20) ve arkadaşı M.E.R'nin (21) yanına iki kişi yaklaştı.

Şüpheliler bıçakla tehdit ettikleri Ö.A’nın cep telefonunu gasbedip, diğerine de parkın yakınındaki marketten içki ve kuru yemiş satın aldırıp kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Bilal Ş. (27) ve Volkan Ö. (28) olduğunu belirledi.

PARKTA YAKALANDILAR

Bölgede arama yapan ekipler, iki zanlıyı da aynı parkta içki içerken yakaladı.

Ekipler, Bilal Ş'nin üzerinde bıçak ve gasbedilen cep telefonunu buldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, mağdur M.E.R'ye marketten alışveriş yaptırması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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