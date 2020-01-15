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  4. Adana'da gece girdiği bankada yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da gece girdiği bankada yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Adana'da gece girdiği bankada yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da, gece bir banka şubesine girdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir kamu bankasına ait şubeye dün gece girdikten sonra alarmın çalması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Hasan T'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hasan T'nin, emniyetteki sorgusunda, bankaya girdikten sonra içeride bir süre para aradığını ancak bulamadığını, daha sonra da alarmın devreye girdiğini söylediği öğrenildi.

Dün gece, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir kamu bankasına ait şubenin alarmının çaldığını haber alan polis ekipleri, bankanın etrafını sararak Hasat T'yi yakalamıştı.

Bu arada, banka şubesinde yapılan incelemede, zanlının camı zorlayarak içeriye girdiği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Banka Hırsızlık tutuklanma

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