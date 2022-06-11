Adana'da gelinlik ve abiye defilesi yapıldı

Adana'da yapılan defilede gelinlik ve abiyeler meraklılarının beğenisine sunuldu.
Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın yaptığı bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede, Fatih Ömerciklioğlu'nun koreografisiyle modeller gelinlik ve abiyeleri sergiledi.
Aralarında Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles'in de olduğu 20 model, 10 moda evi ve firmaya ait 120 kıyafeti sergiledi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz