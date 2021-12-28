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Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi

28.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi

Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Adana İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin stoklandığı ihbarı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

Depoda farklı markalara ait ayçiçeği yağı, bakliyat, şeker gibi gıda ürünleri ile çamaşır ve bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi temizlik ürünleri tespit edildi.

M.Z'ye ait depo zabıta ekiplerince mühürlendi.

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