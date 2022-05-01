Adana'da gizli hayırsever, mahallelinin market borcunu ödedi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir hayırsever, Ramazan Bayramı öncesi bir marketin veresiye defterini satın alıp borçları sildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, ilçe merkezinde hizmet veren bir marketin veresiye defterini satın aldı.

Söz konusu marketin sahibiyle görüşen hayırsever, vatandaşların tüm borçlarını ödedi.

Market sahibi Fatih Pekcan, AA muhabirine, hayırsever iş insanının veresiye defterindeki borçları ödediğini belirterek, "İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterindeki 10 bin lira civarındaki borcu ödedi. Tüm müşterimin borcunu sildirdi. Müşterilerim, hayırsevere teşekkür ediyor." diye konuştu.

