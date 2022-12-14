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Adana'da göçer arıcılara konteyner verildi

14.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da göçer arıcılık yapan 3 üreticiye konteyner verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Adana'da göçer arıcılık yapanlara destekte bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, teslim töreninde, seyyar arıcılık yapanların bu konteynerleri gittikleri yerlere götürerek daha modern bir ortamda barınma sağlayacağını belirtti.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 2023'te Aladağ ve Karaisalı ilçelerinin de dahil olacağını aktaran Tekin, projenin yürütüleceği 7 ilçede kırsaldaki üreticileri kalkındıracak faaliyetleri yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pozantı ilçesinde yaşayan arıcı Ahmet Karakaya da yılın 8 ayını göçer olarak geçirdiğini belirtti.

Verilen konteynerle rahat edeceklerini anlatan Karakaya, şunları söyledi:

"Bu konteyneri belirlenen limitlerin altında olduğu için çekme belgesi gerekmeden arılarımızı konakladığımız yere götürebileceğiz. Üzerinde elektrik ihtiyacımız için güneş paneli, içinde mutfak tezgahı, duş olması gerçekten çok güzel. Tarım ve Orman Bakanlığına ve proje paydaşlarına teşekkür ediyoruz."

Daha sonra arıcılara konteynerleri teslim edildi.

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