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Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

ADANA HABERLERİ  | 05.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Adana'da oturma eylemi, basın açıklaması, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden başlayarak 15 gün süreyle gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinlikler il merkezi ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil yasaklanmıştır."

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Adana Bahar Kalkanı Harekatı gösteri ve yürüyüş yasağı

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