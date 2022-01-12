Adana'da gümrük kaçağı 34 otomobil motoru ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gümrük kaçağı 34 otomobil motoru ele geçirilen deponun sahibi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesi'nde S.Ç'ye ait depoda yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş ürünler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gümrük muhafaza ekipleriyle depoda yapılan aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 34 çıkma otomobil motoru ele geçirildi.

Depo sahibi S.Ç. gözaltına alındı.



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