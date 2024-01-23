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Adana’da gümrük kaçağı 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi

İHA İHA
23.01.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir depoya yapılan operasyonda 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesine bağlı Gülpınar Mahallesinde bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve makaron aldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine depoya baskın yapan ekipleri 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron, 6 bin 500 paket gümrük kaçacağı sigara, 225 kilogram da kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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