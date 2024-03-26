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Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA AA
26.03.2024 11:23
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Adana'da motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde Adil K. ile Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde Arzu I'nın park halindeki motosikletleri çalındı.

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki motosikleti de Murat B'nin (33) çaldığını belirledi.

Şüpheli Murat B, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Zanlının polisteki ifadesinde, Adil K'ye ait motosikleti tanımadığı bir kişiye 500 liraya sattığını, diğer motosikleti ise kendisinin çalmadığını öne sürdü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin Adil K'ye ait motosikleti çalması bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Adil K'nin alışveriş için eşiyle markete girmesinin ardından zanlının motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana güvenlik kamerası hırsızlık motosiklet

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