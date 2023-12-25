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  4. Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

25.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Adana'da 2 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe, Çınarlı, Döşeme ve Alidede mahallelerinde 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet park halindeyken çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki evlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kamera kayıtlarından Soner E. olduğu belirlenen şüpheli, ikametine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adana hırsızlık motosiklet elektrikli bisiklet

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