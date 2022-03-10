Adana'da hafif ticari araç direğe çarptı, evler ve sokaklar elektriksiz kaldı

Adana'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu bazı sokakların ve evlerin elektriği kesildi.

H.Ü.A. idaresindeki 01 BMY 56 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu elektrik akımı direğine çarptı.

Kaza sonucu mahalledeki bazı evlerin ve sokakların elektriği kesildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans sevk edildi.

Ölen ya da yaralının olmadığı kaza sonrası kopan elektrik telleri yolla düştü.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri akımı yeniden sağlamak için çalışma yaptı.



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