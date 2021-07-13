Adana'da havadan ve karadan trafik denetimi

Adana'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram tatili öncesinde şehirler arası yollarda trafik denetimlerini arttırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ve D 400 kara yolunda, kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis, durdurulan 87 sürücüye ihlalleri nedeniyle para cezası uyguladı.



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