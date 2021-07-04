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Adana'da haziranda 211 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

04.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da haziranda 211 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, kentte haziranda geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatın yüzde 25,5 artarak, 211 milyon 200 bin dolara ulaştığını belirtti.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2021 yılı haziran ayı verilerini değerlendirdi.

Adana'nın haziranda aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurgulayan Kıvanç, şunları paylaştı:

"Adana ihracatı tarihinde ilk defa aylık bazda 211,2 milyon dolara ulaştı. Adana'nın 2021 yılı ilk 6 aylık ihracat verilerine baktığımızda geçen yıla göre yüzde 30 artışla toplam ihracatın 1 milyar 114 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Pandemiye rağmen Türkiye ve Adana özelinde sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte. Ümit ediyorum ki Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır."

Kıvanç, haziranda kentten 19,6 milyon dolarla en çok ihracatın Irak'a, ardından 18,6 milyon dolarla Almanya'ya ve 15,4 milyon dolarla İspanya'ya yapıldığını dile getirdi.

Kentte sektörel bazda ise 44 milyon 986 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri ihracatının gerçekleştiğini aktaran Kıvanç, mevcut potansiyeli değerlendirip bu rakamın çok daha üstüne çıkabileceklerine inandığını kaydetti.

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