Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.P. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak beyanı alınan S.T, Adana Hipodromunda seyislik yaptığını ve sanıkla uzaktan akraba olduklarını söyledi.

Olayı bizzat gördüğünü belirten S.T, şunları anlattı:

"Cinayetin olduğu gün ben atların ayaklarını yıkıyordum. Bu sırada Selçuk Turan arabayla olay yerine geldi. K.A. ile tartışmaya başladılar. Bu arada huzurda bulunan sanık F.P. bir anda Selçuk Turan'ı bıçakladı. Sonrasında Selçuk Turan hastaneye kaldırıldı. Ben Selçuk Turan'ın F.P'ye hakaret ettiğine şahit olmadım. Olaya ilişkin görgüm bundan ibarettir."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P, önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini, maktul Selçuk Turan'ın kendisine hakaret etmesi sebebiyle olayların başladığını ve pişman olduğunu söyledi.

Söz hakkı verilen müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık F.P'nin tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da Selçuk Turan ile akrabası F.P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı F.P. polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakalanmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık F.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

