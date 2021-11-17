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Adana'da hırsızlık için girdiği evin balkonundan düşen şüpheli yakalandı

17.11.2021 04:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık için girdiği evin balkonundan düşen şüpheli yakalandı

Adana'da hırsızlık için girdiği binanın birinci katındaki balkondan düşünce bacağı kırılan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde vatandaşların hırsızlık şüphelisini yakaladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada, hırsızlık şüphelisi C.K'nin, akrabalarına ait dört katlı bir binaya girdiğini, cep telefonu ve cüzdanları aldıktan sonra kaçmak istediği sırada birinci kattaki balkondan düşmesi sonucu bacağının kırıldığını tespit etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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