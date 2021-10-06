Adana'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik operasyonda yakalanan 50 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık suçlarına karışanlara yönelik 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için 1 Ekim'de çalışma başlatmış, şafak vakti düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde çalıntı 47 cep telefonu, 3 televizyon, 5 kol saati, 921 cep telefonu kılıfı, tablet, motosiklet, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile demir kesme makası, tornavida ve hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 750 lira ele geçirilmişti.

