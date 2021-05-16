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Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

16.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Nazim A'ya ait hurdacı dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ait el arabasını alarak depo kısmından bir çuval kömür ile hurda malzemeleri alarak olay yerinden ayrıldı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine çevrede yapılan araştırmada, 15 yaşındaki C.E. yakalandı.

Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan C.E'nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Şüpheli Adana

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