Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Nazim A'ya ait hurdacı dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ait el arabasını alarak depo kısmından bir çuval kömür ile hurda malzemeleri alarak olay yerinden ayrıldı.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine çevrede yapılan araştırmada, 15 yaşındaki C.E. yakalandı.
Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan C.E'nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz