YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da hırsızlık zanlısı caminin kapı camına yumruk atınca bileğinden yaralandı

Adana'da hırsızlık zanlısı caminin kapı camına yumruk atınca bileğinden yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 28.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Zanlı hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, hırsızlık için girmeye çalıştığı caminin kapısındaki cama yumruk atması sonucu bileğinin kesildiği öne sürüldü.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne hırsızlık amaçlı bir kişinin girmeye çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk ekibi edildi.

Polis, bileğinden kan akan C.B. (22) için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

C.B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, camiye girmek için yumruk attığı kapıdaki camı kırarken bileğinin kesildiği ileri sürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı 2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Genel kurulda aday olmayacağız"

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Genel kurulda aday olmayacağız"

Adana Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:34
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:57
Yatsı
21:26

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Akgün Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kozan Belediyesinden yol seferberliği

Kozan Belediyesinden yol seferberliği

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.