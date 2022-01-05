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Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

05.01.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir hurda deposunda alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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