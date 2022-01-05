Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir hurda deposunda alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz