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Adana'da husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan 2 sanığa dava

10.01.2024 14:15 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştıkları ve husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan tutuklu 2 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, Çamlıbel Mahallesi'nde 9 Kasım 2023'de A.B'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan F.B. ve firari kardeşi H.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar F.B. ve H.B. ile yeğenleri müşteki A.B. arasında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve tarafların bu nedenle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, olay günü F.B. ve kardeşi H.B'nin otomobil ile A.B'nin evinin önüne geldikleri, burada çıkan tartışma sonrası yanlarında bulundurdukları ruhsatsız silahla müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaraladıkları anlatıldı.

Sanıkların olay yerinden kaçtığı ve eylemlerinde öldürme kastıyla hareket ettikleri kaydedilen iddianamede, F.B. ve H.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu F.B. ile kardeşi firari H.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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