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Adana'da husumetlisini tabancayla yaralayıp parasını gasbettiği öne sürülen sanığa dava

AA AA
21.03.2024 10:36
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 16 Aralık 2023'te, S.A'nın silahla yaralanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan H.Ö. hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "silahla yağma" suçlarından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.Ö'nün husumetli olduğu S.A'yı telefonla arayıp, konuşmak amacıyla akşam vakti Barbaros Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye çağırdığı, burada ikili arasında sözlü tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö'nün yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile S.A'yı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladığı, müştekinin üzerinde bulunan 7 bin 300 lirayı da alarak motosikletle olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık H.Ö'nün üzerine atılı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 8 yıla ve "silahla yağma" suçundan ise 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Ö'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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