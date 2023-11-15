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Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

15.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

İlçede, güvenlik güçlerince oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Aranan kişilerin gözaltına alındığı denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

Uygulamaya katılan Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada açıklamada bulunan Gürbüz, ilçenin huzuru için denetimlerin sıklaşacağını belirtti.

Gürbüz, ilçede suçlularla mücadele eden emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Adana'da

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Adana Ceyhan denetim uygulama

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