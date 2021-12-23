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Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

23.12.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Adana'da içinden ruhsatsız silah çıkan tutuklu kargo paketinin göndericisi ve alıcısına 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, kargo paketi içerisinde ruhsatsız silah gönderdiği iddiasıyla tutuklu M.K. ile kargo paketinin alıcısı tutuklu B.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve nakletme" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede polis ekiplerince kentte B.K'ye ait olduğu belirlenen iş yerine, kargoyla silah gönderileceği bilgisi üzerine baskın düzenlendiği belirtildi.

Zanlı B.K'nin iş yerinde, Hatay'ın Payas ilçesinden gönderildiği belirlenen kargo paketinde 6 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildiği, paketin üzerinde gönderici M.K'nin, alıcı olarak ise B.K'nin isminin bulunduğu iddianamede anlatıldı.

İddianamede, zanlıların "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve nakletme" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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