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Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 06:00 | Son Güncelleme

Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu

Adana'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük meydana geldi.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen Gürselpaşa, Denizli, Pınar ve İsmetpaşa mahallelerinin içme suyunu taşıyan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.

Patlama sonucu yolda büyük çaplı göçük meydana gelirken caddenin bir kısmı su altında kaldı. Belediye görevlileri, göçük ve su birikintisi nedeniyle yolu dubalarla trafiğe kapattı.

Yolun trafiğe kapatıldığını gören araç sürücüleri, ara sokakları kullanarak ilerledi.

Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin çalışması sonucu su kesilerek boru tamir edildi.

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Adana Göçük Su Borusu Yol

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