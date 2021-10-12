Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı, bir kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeği de kullanılan kavgada Faysal A. (28) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faysal A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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