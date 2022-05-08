Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu B.C. ve S.C. ile S.C. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.Y ve F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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