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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

08.05.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu B.C. ve S.C. ile S.C. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.Y ve F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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