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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

22.03.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu baba İlhami K, çocukları Erdem ve Ekrem K. ile Ahmet Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından özel araç ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada 20 boş kovan ile bir tabanca ve iki şarjör buldu.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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