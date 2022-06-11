Adana'da iki hırsızlık şüphelisi mahalle sakinlerinin yardımıyla yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi mahalle sakinlerinin yardımıyla yakalandı.

İlçe kırsalındaki Bucak ve çevre mahallelerde bir süredir devam eden hırsızlık olayları üzerine vatandaşlar nöbet tutmaya başladı. Karaveli Mahallesi'nde nöbet tutanlar, Mehmet ve Cumali Tatlı’ya ait arsa içindeki maden ocağı deposundan hırsızlık yapmaya çalışan iki kişiyi gördü. Kaynak makinesiyle çalışırlarken yakalanan 2 şüpheli, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

