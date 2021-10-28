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Adana'da iki kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

28.10.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narenciye yüklü kamyon ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Hocalı mevkisinde, Ercan E. idaresindeki 33 VFC 96 plakalı narenciye yüklü kamyon ile Adem B. yönetimindeki 01 ATF 25 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ercan E. ve kardeşi olduğu öğrenilen Abdullah E, Yüreğir Devlet Hastanesine, Adem B ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Narenciye yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yola dökülen meyveler çevredekilerce kasalara dolduruldu ve yol trafiğe açıldı.

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