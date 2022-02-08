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Adana'da iki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı

08.02.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı

Adana'da iki kişi, sokakta motosikletle takip ettikleri genç kadını, sığındığı evde silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Elif E. (22), sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki kişi tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı.

Şüpheliler motosikletle genç kadını bir süre kovaladı.

Yakındaki bir müstakil eve sığınan Elif E'nin arkasından içeriye giren iki zanlıdan biri tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu Elif E. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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