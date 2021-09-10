Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda, M.Y. idaresindeki 01 DBA 56 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 01 LS 749 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile K.S'nin kullandığı otomobildeki Sabri Seriner yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Seriner, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz