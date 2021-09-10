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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

10.09.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda, M.Y. idaresindeki 01 DBA 56 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 01 LS 749 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile K.S'nin kullandığı otomobildeki Sabri Seriner yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Seriner, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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